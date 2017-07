Ces entraîneurs qui font la différence: Leonardo Jardima, à l'assaut du Rocher

Soulevé par les buts de Radamel Falcao, finement taillé par le pied gauche doré de James Rodriguez et supervisé par l'expérience d'Eric Abidal, le Rocher se préparait à devenir une montagne. Repris par des investisseurs russes alors que le club est retombé dans l'anonymat de la Ligue 2, Monaco rêve très grand, et s'installe comme un véritable challenger pour le PSG des Qataris. Claudio Ranieri est assis sur le banc de touche, et emmène son équipe à la barre des 80 points au bout du printemps 2014. Paris est champion, mais Monaco semble prêt à contester sa domination.

