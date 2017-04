Ce qu'il faut retenir du football européen d'hier soir, avec nos Diables

Premier League

Pas de vainqueur entre Manchester United et Everton. Les Red Devils et les Toffees n'auront pas pu se départager (1-1). Phil Jagielka a ouvert le score pour les hommes de Koeman, avant que l'inévitable Zlatan Ibrahimovic ne vienne sauver les siens, à la dernière minute sur pénalty, après l'expulsion de Williams, pour une faute de main dans le rectangle. Marouane Fellaini, Romelu Lukaku et Kevin Mirallas ont joué l'intégralité de la rencontre.

West Bromwich, fort de son succès face à Arsenal et le bon point pris en déplacement du côté d'Old Trafford, n'a pas réussi à confirmer cette bonne spirale. Nacer Chadli, qui a joué toute la rencontre, s'est incliné 2 à 0 sur la pelouse de Watford.

Steven Defour a joiué 57 minutes lors de la victoire de son équipe, Burnley, face à Stoke City (1-0).

Leicester n'a pas tremblé face à la lanterne rouge Sunderland (2-0). Denayer a joué toute la rencontre. Januzaj n'a pas joué.

Italie

Un gros mois après avoir emporté la première manche de la demi-finale de la Coupe d'Italie, Jordan Lukaku et la Lazio se devaient de rester sérieux et appliqués face à leurs rivaux de toujours. Malgré une défaite 3-2 (ils ont mené 1-2), les Biancocelesti sont qualifiés pour la finale, soit face à la Juventus, soit face à Naples (duel ce soir).

Espagne

Courte victoire (1-0) des hommes de Simeone dans le duel opposant l'Atlético Madrid à la Sociedad. Yannick Carrasco a joué l'intégralité de la rencontre. Bilbao a battu l'Espanyol et Villareal s'est imposé au Betis.

Allemagne

Le Borussia Dortmund n'a connu aucune difficulté pour s'imposer face à Hambourg (3-0). Quant au Bayern, invaincu depuis 15 matchs, il concède une courte défaite (1-0) sur le terrain d'Hoffenheim (étonnant 3e). Brême confirme sa belle forme du moment contre Schalke (3-0).

France

Après une énorme désillusion en finale de Coupe de la Ligue samedi soir face au PSG (1-4), Monaco devait directement se reprendre, à domicile, hier soir, en quarts de finale de la Coupe de France, face à Lille. C'est chose faite, les hommes de Jardin se qualifient, sur le score de 2 buts à 1. Dans l'autre match de la soirée, Guingamp n'a pas tremblé face au petit poucet (CFA), Fréjus Saint-Raphaël (1-0).