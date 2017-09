Cavani-Neymar ou le risque de la guerre des ego

C'est un problème que l'entraîneur du PSG va vite devoir régler: Edinson Cavani et Neymar se sont chamaillés dimanche contre Lyon (2-0) pour tirer -et manquer- un penalty, premier signe d'une rivalité entre un "ancien" et la nouvelle star du club de la capitale.