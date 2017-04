Buteurs: Falcao rejoint Benzema et Griezmann avec cinq buts

Radamel Falcao, auteur du deuxième but de Monaco face à Dortmund (3-1) en quart de finale retour mercredi, a marqué son 5e but en Ligue des champions, rejoignant notamment Sergio Agüero (Manchester City), Karim Benzema (Real), et Antoine Griezmann (Atlético).