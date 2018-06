Bronn : "Prenez garde, les Belges!"

Dylan Bronn à propos...

...du style tunisien : ""De toutes les formations maghrébines, nous sommes la plus européenne, je pense. On ne gare pas notre bus devant le but. On est très forts sur le plan technique, on procède par passes courtes. On joue au football, quoi. Je pense que les Belges feraient mieux de se méfier de nous. La Tunisie n'est pas une petite équipe. Elle a été 14e au classement FIFA (depuis, elle a perdu sept places et est 21e, ndlr). La saison écoulée, Naim Sliti a mis le feu en Ligue 1 sous le maillot de Dijon et Khazri connaît le chemin du but. Cette année, il a été un des meilleurs joueurs de Ligue 1. En défense, nous essayons d'être très agressifs en perte de balle. Nous sommes impressionnants techniquement et physiquement et ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est la première chose qui m'a frappé lors de ma première sélection : les Tunisiens n'arrêtent pas de courir. C'est dans nos gènes. On est infatigables et l'intensité des entraînements est impressionnante. On y va à cent à l'heure, en restant très concentrés. L'entraîneur y veille."

...de la pression : " "Je suis confiant. La pression reposera sur les épaules de l'Angleterre et de la Belgique, pas sur les nôtres. Le football réserve toujours des surprises : l'Algérie en 2014, Leicester en Premier League... On jouera sans pression en Russie. On veut montrer quelque chose et s'amuser. Pour qu'enfin tout le monde respecte le football tunisien."

...de la Belgique : "Ce sont des joueurs que j'admire : Romelu Lukaku, Eden Hazard, Kevin De Bruyne... Vincent Kompany était mon idole quand j'étais petit."

Par Peter t'Kint

