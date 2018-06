Boateng : "L'Allemagne est une cible"

Jérôme Boateng à propos...

...de la recette pour être champion du monde : "Il faut un groupe homogène de grande qualité. Ensuite, il faut que l'équipe fonctionne. Elle ne peut pas comporter d'ego : c'est la clef du succès. On la possédait en 2014. Cette fois encore, on n'a pas de super vedette mais beaucoup de jeunes talents et de stars. Un bon mélange, donc."

...du fait de défendre son titre : "C'est difficile car nous sommes une cible. Mais on peut appréhender la situation de manière positive : on est toujours allés loin dans les tournois et on a toujours su gérer la pression. Et puis, on est motivés par l'ambition de reconduire notre titre. Ce sera difficile et on a donc besoin de prendre un bon départ afin d'être dans le rythme et de montrer à tout le monde qu'il sera difficile de battre l'Allemagne."

...des principaux concurrents de la Mannschaft : "Je pense que l'Espagne est la plus forte. Il y a encore le Brésil, la France, l'Argentine, la Belgique..."

...de l'expérience acquise à l'étranger par plusieurs internationaux : "Elle est utile. Ainsi que l'expérience d'une vie ailleurs. On apporte le style de jeu et les habitudes des clubs en équipe nationale. Les éléments tactiques aussi. Il est toujours intéressant de jouer avec d'autres bons footballeurs. C'est bien pour l'équipe qu'un gardien joue pour le Barça, un médian au Real ou à Arsenal et un défenseur à Chelsea. Nous n'avons pas toujours eu cette richesse."

...du poste de gardien de l'Allemagne : "Il y a une différence entre Manuel Neuer et un autre. Manu est le meilleur gardien du monde. Les autres sont également très bons. Ter Stegen a énormément progressé mais Manu a une autre dimension. Il n'y a qu'un Manu..."

Par Karlheinz WIld

