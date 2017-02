Bilan du mercato : La France et la Chine comme principaux animateurs

Ligue 1

Le LOSC est sans doute le club qui a frappé le plus fort. En effet, sept départs et sept arrivées depuis le rachat du club par Gérard Lopez, qui en est devenu le président. À noter que ces dernières ont toutes été officialisées le dernier jour du mercato ! Parmi les nouveaux arrivants, Anwar El Ghazi (Ajax Amsterdam) et Ricardo Kishna (Lazio Rome). Concernant les départs, on soulignera ceux de Morgan Amalfitano (Stade Rennais), Younousse Sankharé (Bordeaux) et Renato Civelli (Banfield).

Juste après Lille, Marseille est l'équipe française qui s'est le plus renforcé avec les arrivées de Patrice Evra (Juventus) et de Dimitri Payet (West Ham). Ce dernier a décidé de revenir dans le club qui l'avait propulsé à West Ham en 2015. Son transfert est estimé à environ 30 millions d'euros. Il portera le maillot olympien pendant 4 ans et demi. On remarquera aussi le départ de Romain Alessandrini au Los Angeles Galaxy.

Mais le plus gros transfert hivernal de Ligue 1 est évidemment celui de Julian Draxler, parti de Wolfsburg vers le PSG jusqu'en 2021 et pour un montant de 38 millions d'euros. Et le PSG semble avoir vu clair en le recrutant. En effet, il a trouvé quatre fois le chemin des filets en seulement cinq matchs Par ailleurs, le club a prêté l'Espagnol Jesé Rodriguez, peu utilisé, à Las Palmas.

Un autre gros coup de cette période de transferts hivernale est la venue de Memphis Depay à Lyon, en provenance de Manchester United (16 millions d'euros). L'attaquant hollandais a signé pour une durée de 4 ans et demi.

Premier League

En Premier League, en plus de Depay, les Red Devils se sont également débarrassés de Morgan Schneiderlin, vendu 23 millions à Everton. Le milieu de terrain français a signé jusqu'en 2021.

Chez les voisins mancuniens, le brésilien Gabriel Jesus est enfin arrivé en Angleterre. Le buteur de 19 ans avait déjà été acheté par Manchester City l'été dernier pour la somme de 30 millions d'euros.

Southampton a également frappé un gros coup avec l'achat de Manolo Gabbiadini (Naples) pour 17 millions d'euros.

Côté Blues, le serbe Branislav Ivanovi? s'est envolé en Russie pour rejoindre le Zénith Saint-Pétersbourg. On soulignera la venue de l'attaquant Jordan Ayew (Aston Villa) à Swansea et le prêt de dernière minute de Mamadou Sakho (Liverpool) au Crystal Palace de Christian Benteke.

Liga

Quasi pas de mouvement en Espagne, étant donné que le Real Madrid et l'Atlético Madrid étaient interdits de transferts cet hiver.

Pour le reste, le FC Séville pourra désormais compter sur l'attaquant monténégrin Stevan Jovetic (prêté par l'Inter Milan). L'attaquant espagnol Adrian (Porto) est revenu à Villarreal et l'Italien Simone Zaza (Juventus) est en prêt à Valence.

Serie A

Pas de gros changement dans l'effectif de la Juventus, leader du championnat. Si ce n'est la venue du médian vénézuélien Tomás Rincón (Genoa).

Clément Grenier (prêté par Lyon) vient renforcer le milieu de terrain de la Roma, deuxième. À noter aussi le départ de l'Argentin Juan Iturbe pour Torino.

L'AC Milan a effectué quelques modifications à son attaque avec les prêts de l'Argentin Lucas Ocampos (Marseille via Genoa) et l'Espagnol Gerard Deulofeu (Everton) afin de remplacer Luiz Adriano (Spartak Moscou) et M'Baye Niang (prêté à Watford).

Mais le plus grosse somme a été déboursée par leur rival milanais, l'Inter Milan, pour Roberto Gagliardini, milieu venant de l'Atalanta. Il sera prêté jusqu'à la fin de la saison prochaine, mais une option d'achat de 25 millions d'euros s'ajoute à l'opération.

Bundesliga

C'est le Bayer Leverkusen qui a réalisé achats les plus prometteurs avec le recrutement, pour 12 millions d'euros chacun, du jeune Léon Bailey (Genk) et du milieu de terrain néerlandais Riechedly Bazoer (Ajax).

Quant au Bayern Munich, il a envoyé le défenseur Holger Badstuber à Schalke et l'attaquant américain Julian Green à Stuttgart (D2). Le rival Dortmund a, lui, acheté le jeune attaquant de 17 ans Alexander Isak (AIK) pour 10 millions d'euros.

Reste du monde

Depuis maintenant plusieurs mois, la Chine est devenue une des destinations favorites des joueurs. Les clubs de ce championnat sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour s'offrir les services des joueurs européens.

Deux joueurs de Chelsea y sont d'ailleurs partis : le brésilien Oscar au Shanghai SIPG (60 millions d'euros) et le milieu de terrain nigérian Obi Mikel au Tianjin TEDA (avec un salaire de 8,5 millions d'euros par an).

En plus d'Axel Witsel, la Chine a attiré d'autres pointures comme le brésilien Alexander Pato, qui sera le nouveau coéquipier du milieu belge. L'attaquant de 27 ans a quitté Villarreal pour rejoindre le club chinois. Les deux joueurs seront entrainés par le champion du monde italien Fabio Cannavaro, à la tête de l'équipe depuis juin 2016.

L'Argentin Carlos Tévez s'est aussi essayé à l'aventure chinoise en partant de son club de coeur du Boca Juniors pour s'engager avec le Shanghai Shenhua. Il devrait par ailleurs devenir le joueur le mieux payé de la planète, selon la presse argentine, avec un salaire avoisinant les 38 millions d'euros par saison.

Par Lorenz Blanco (st.)