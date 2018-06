Bientôt l'heure serbe ?

La Serbie a remporté l'EURO U19 en 2013 et la Coupe du Monde U20 en 2015. Cette génération dorée arrive progressivement en équipe première et on pourrait déjà en avoir un avant-goût en Russie. C'est du moins ce que pensent Ivica Jarakovic et Goran Lovre, deux scouts serbes qui ont joué en Belgique.