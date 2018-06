Belle victoire sur l'Angleterre et 1re place du groupe G pour la Belgique

La Belgique a battu l'Angleterre 1-0, jeudi, à Kaliningrad, lors de la troisième et dernière journée de la phase de poules de la Coupe du monde de football en Russie. Adnan Januzaj a inscrit l'unique but du match d'une superbe frappe enroulée (51e). Les Diables Rouges terminent premiers du groupe G et affronteront le Japon en 8e de finale.