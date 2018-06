Belgique - Tunisie, le match de tous les records pour les Diables

. Plus grand nombre de buts en un match: La Belgique n'avait jamais marqué 5 buts en un seul match de Coupe du monde. Le record était de 4 buts inscrits. Une performance réalisée en 1954 contre l'Angleterre (4-4) et lors du mythique 8e de finale du Mondial 1986 au Mexique contre l'URSS (4-3 après prolongation).

. Plus large succès en Coupe du monde: C'est la troisième fois que la Belgique s'impose par trois buts d'écart en Coupe du monde après le 3-0 contre le Salvador en 1970 et le 3-0 contre le Panama en ouverture du Mondial russe.

. Meilleur buteur belge en tournoi majeur (Coupe du monde + Euro): Auteur d'un doublé, Romelu Lukaku a inscrit son 7e but dans un tournoi majeur (1 au Mondial 2014, 2 à l'Euro 2016 et 4 au Mondial 2018). Il bat le record de Jan Ceulemans (6 buts entre l'Euro 1980, l'Euro 1984, le Mondial 1986 et le Mondial 1990).

. Meilleur buteur belge en Coupe du monde: Avec 5 réalisations en deux Mondiaux, Lukaku égale le score de Marc Wilmots. L'ancien sélectionneur avait fait trembler les filets deux fois en 1998 et trois fois en 2002.

. Meilleur buteur belge sur une seule édition: Lukaku est devenu le premier Belge à inscrire 4 buts sur une seule édition de la Coupe du monde. Léopold Anoul (1954), Nico Claesen (1986), Jan Ceulemans (1986) et Marc Wilmots (2002) s'étaient arrêtés à 3.

. Deux doublés dans un même match. Romelu Lukaku et Eden Hazard ont tous deux réalisé un doublé contre la Tunisie. C'est la première fois que deux joueurs belges réalisent un doublé dans un même match de Coupe du monde.

. Deux doublés de suite: Romelu Lukaku est devenu le premier joueur à inscrire 2 buts lors de 2 matches consécutifs de Coupe du Monde depuis Diego Maradona en 1986. 'El Pibe de Oro' avait réalisé cette performance contre l'Angleterre et... la Belgique.

. Deuxième but le plus rapide : Le but d'Eden Hazard, après 5 minutes et 59 secondes de jeu, est le 2e le plus rapide pour la Belgique en Coupe du Monde après celui de Léopold Anoul en 1954 contre l'Angleterre (5e minute), selon le statisticien Opta.

. Plus longue série sans 0-0 en Coupe du monde: Ce record n'est pas belge à proprement parler, mais il est battu grâce à la Belgique. Avec le 5-2 de la Belgique contre la Tunisie, il n'y a eu aucun 0-0 au cours des 27 premiers matchs de la Coupe du monde 2018 en Russie. L'ancien record de 26 matchs avait été établi lors de l'édition 1954 en Suisse.