Belgique-Angleterre pour la première place, de nombreux changements prévus

Pour beaucoup de Diables Rouges, pas moins de 12 évoluent en Premier League, cette rencontre face au 'Three Lions' aura un parfum spécial. "Nous avons beaucoup parlé de ce match dans le vestiaire de Tottenham", a dit Toby Alderweireld mardi en conférence de presse. Martinez, ancien entraîneur du club anglais de Wigan, a déjà déclaré vouloir préserver ses joueurs sous la menace d'une suspension, Jan Vertonghen, Thomas Meunier et Kevin De Bruyne. Romelu Lukaku (cheville), Dries Mertens (cheville) et Eden Hazard (mollet), tous sortis contre la Tunisie, pourraient également être ménagés, tout comme Vincent Kompany, de retour à l'entraînement lundi.

Par contre, l'opposition contre les Anglais apparait comme la rencontre idéale pour permettre à Thomas Vermaelen, blessé depuis mi-mai avec le FC Barcelone, d'acquérir du rythme en match officiel, lui qui remplacerait Vertonghen dans le trio axial défensif. Sur le papier, la première place déboucherait sur une partie de tableau qui pourrait s'avérer plus compliquée que la deuxième. Cela n'a pas empêché tous les acteurs de la rencontre de balayer d'un revers de manche l'idée de ne pas vouloir s'imposer.

"Nous sommes venus en Russie avec un but bien précis, celui de faire du mieux possible lors de chaque rencontre", a ajouté Alderweireld. "Personne ne va calculer, nous voulons gagner", a affirmé pour sa part Marouane Fellaini, lui qui pourrait remplacer De Bruyne dans l'axe du jeu belge. Si le Brésil termine premier du groupe E et l'Allemagne 2e du groupe F, le vainqueur du duel Belgique-Angleterre pourrait se coltiner l'un des deux favoris en quarts. Avant ça, il faudra battre soit le Japon, la Colombie ou le Sénégal en huitièmes.

Au moment de monter sur la pelouse de Kaliningrad, Belges et Anglais connaitront les deux qualifiés du groupe H. A noter que la Belgique et l'Angleterre possèdent 6 points, ont une différence de buts de +6, ont marqué 8 buts. Si la rencontre se termine sur un score de parité, ce sera le classement du fair-play qui sera examiné. Après deux rencontres, l'Angleterre a écopé de deux bristols jaunes contre trois à la Belgique. Historiquement, Belgique - Angleterre en Coupe du monde constitue une des plus grandes désillusions du football belge.

En 1990, David Platt avait inscrit le but de la victoire (0-1) à la 119e minute des huitièmes de finale du Mondial en Italie, venant anéantir les espoirs d'une génération qu'on disait encore plus douée que celle de 1986. En 31 matches, la Belgique s'est seulement imposée à trois reprises contre les Anglais, le dernier succès remontant à 1936. Simultanément à Saransk, Panama et Tunisie s'affronteront pour l'honneur. Déjà éliminées, les deux nations auront à coeur de terminer leur Mondial sur une note positive et ainsi redorer leur blason avant de rentrer au pays. Une victoire serait synonyme de Mondial pour réussi pour 'Los Canaleros', présents pour la première fois en Coupe du monde. Du côté tunisien, on court derrière un succès depuis 1978, année de la première participation à la grand-messe du football. Depuis lors, la Tunisie reste sur 13 matches sans victoire.