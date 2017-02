Belges à l'étranger : Doublé de Nainggolan, Fellaini titré (vidéos)

Angleterre

Chelsea, toujours leader du championnat, accueillait Swansea. Eden Hazard et Thibaut Courtois étaient titulaires. Après un score nul à la mi-temps, c'est Pedro Rodriguez qui plante le 2-1 à la 72e pour les Blues. Dix minutes plus tard, Hazard délivre un superbe assist pour Diego Costa (3-1). Le gardien belge n'a pas eu grand-chose à faire et était impuissant face à la tête imparable de Fernando Llorente. Michy Batshuayi, lui, est resté sur le banc.

L'affiche Everton-Sunderland devait être le duel de deux duos belges, Romelu Lukaku et Kevin Mirallas d'un côté, Adnan Januzaj et Jason Denayer de l'autre. Mais ce dernier, malade, n'était pas dans l'effectif. Les Toffees mènent 1-0 jusqu'à la 80e, avant le 17e but de Lukaku en Premier League, grâce à une passe de son compatriote, entré 20 minutes avant. Everton s'impose 2-0 et conserve sa 7e place. Januzaj a joué l'entièreté du match en numéro 10 mais n'a pas fait de miracle.

Toby Alderweireld et Jan Vertonghen étaient alignés en défense à Tottenham face à Stoke City. Malheureusement, Alderweireld sort légèrement blessé à la 49e. Vertonghen le rejoint sur le banc pour la même raison 17 minutes plus tard. Les Spurs écrasent leur adversaire 4-0, grâce à un triplé d'Harry Kane. Moussa Dembélé a disputé l'intégralité de la rencontre.

Victoire de Crystal Palace et Christian Benteke contre Middlesbrough (1-0). Le Diable a joué 90 minutes mais n'a pas trouvé le chemin des filets. Succès également pour Nacer Chadli (West Brom) à domicile face à Bournemouth (2-1). Le médian belge a été l'auteur d'une passe décisive pour Dawson en début de partie. Il laisse sa place à la 88e après une bonne prestation.

Pas de match pour Steven Defour, toujours blessé, avec Burnley à Hull City (1-1). Christian Kabasele (Watford) n'a pas été repris contre West Ham (1-1). Kevin De Bruyne et Vincent Kompany devaient disputer le derby mancunien. Mais la rencontre a été reportée car les Red Devils et Marouane Fellaini affrontaient Southampton en finale de la Coupe de la Ligue. Le milieu de terrain n'est entré en jeu qu'à la dernière minute, après le but vainqueur de Zlatan Ibrahimovic (3-2). Big Mo remporte son 3e trophée avec Manchester United.

Simon Mignolet et Divock Origi (Liverpool) se déplaceront ce lundi à Leicester City.

Italie

Radja Nainggolan a encore frappé avec Rome dans l'enceinte du Giuseppe Meazza de l'Inter. Le Ninja, aligné en numéro 10, décoche deux frappes lointaines qui finissent dans les filets d'Handanovic. Radja a scoré 5 fois lors des 4 dernières journées. Les Romains prennent 3 points importants (1-3). Quant à Thomas Vermaelen, le défenseur est entré à la 89e.

Défaite de Naples et Dries Mertens au stade San Paolo face à l'Atalanta (0-2), qui remonte à la 4e place, à trois longueurs des Napolitains. L'attaquant a joué l'entièreté du match.

Jordan Lukaku (Lazio) recevait Sven Kums (Udinese). L'ex-Gantois est sorti à la 66e, le frère de Romelu, lui, n'a pas foulé la pelouse. Néanmoins, les hommes de Simone Inzaghi l'ont emporté (1-0). La Sampdoria de Dennis Praet fait égalité à Palerme (1-1). Le Diable a laissé sa place à la 83e. Troisième semaine d'affilée sur le banc pour Senna Miangue (Cagliari) qui bat Crotone (1-2).

Espagne

Atlético Madrid-Barcelone était la grosse affiche du week-end. Carrasco, titulaire, est remplacé par Fernando Torres à la 68e. Les Madrilènes s'inclinent (1-2).

Davy Roef, toujours blessé, n'a pas encore disputé un seul match avec La Corogne, corrigée par Leganés (4-0). Mauvaise opération pour le Celta Vigo et Theo Bongonda sur le terrain du Sporting Gijón (1-1). Le Belge a disputé l'intégralité de la rencontre.

Zakaria Bakkali, entré à la 88e, n'a pas su faire la différence dans la défaite de Valence à Alavés (2-1).

France

Thomas Meunier (PSG) était préféré à Serge Aurier pour le Classique au stade Vélodrome. Unai Emery a vu juste, car le back droit a été élu homme du match par L'Équipe. L'ex-Brugeois délivre également une passe décisive pour Julian Draxler. Les Parisiens écrasent les Marseillais (1-5).

Victoire du FC Nantes et Guillaume Gillet contre Dijon (3-1). Le milieu a joué 90 minutes.

Allemagne

Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), blessé, était absent à Ingolstadt. Le Borussia l'a emporté (0-2).

Portugal

5e semaine de suite sans sélection pour Laurent Depoitre avec le FC Porto, vainqueur à Boavista (0-1).

Écosse

Dedryck Boyata (Celtic Glasgow) était titulaire face à Hamilton Academical. The Boys enchainent leur 21e match sans défaite (2-0).

Par Lorenz Blanco (st.)