Battue 1-2 par la Croatie, l'Islande est éliminée de la compétition

Après un premier quart d'heure dominé par la Croatie, les Islandais ont pris le match en main. Sur coup-franc, Sigurdsson a obligé Kalinic à s'employer une première fois dans la partie (31e). Moins de dix minutes plus tard, la frappe enroulée de Finnbogason a frôlé la base du poteau de Kalinic (40e). Juste avant le repos, c'est au tour de Gunnarsson d'enrouler une frappe du droit (45+2). Après la pause, le médian croate Milan Badelj a trouvé la barre transversale de Halldorsson (51e) avant d'ouvrir la marque d'une reprise de volée piquée deux minutes plus tard (53e, 0-1). A la 56e, c'est au tour de la transversale de Kalinic de trembler sur le coup de tête d'Ingason. A quinze minutes du terme, Gilfy Sigurdsson s'est chargé d'égaliser sur un pénalty concédé par Lovren pour une faute de main dans son rectangle (75e,1-1). Juste avant le temps additionnel, l'ancien brugeois Perisic a crucifié les espoirs islandais en croisant une frappe du gauche (90e,1-2), synonyme de victoire croate et de première place du groupe D avec neuf points sur neuf. La Croatie affrontera le Danemark en 8e de finale, dimanche, à Nijni Novgorod (20h00).