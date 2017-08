Battu à l'AEK Athènes, le Club Bruges n'est déjà plus européen

Pour la première fois de la saison, Ivan Leko a opté pour une défense à quatre dans un match officiel. Viktor Klonaridis, le Belge de l'AEK, a directement prouvé au coach brugeois que cette mesure de prudence n'avait pas de quoi le rassurer. Ethan Horvath a dévié du bout des doigts le tir de l'attaquant athénien sur le poteau (4e).

Les Grecs ont conservé le ballon assez aisément face à des Brugeois, qui le perdaient aussitôt qu'ils l'avaient récupéré. Le Club n'a dessiné qu'une seule fois sa phase standard: Stefano Denswil a trouvé dans le rectangle Jelle Vossen, qui a complètement manqué sa reprise (19e).

Les Blauw & Zwart n'étaient nulle part quand Horvath a commis un penalty sur Simoes transformé par Christodoulopoulos (27e, 1-0).

Les choses ne se sont pas améliorées par la suite. Sur une attaque de la gauche de Kostas Galanopoulos, Horvath a tapé le ballon contre sa transversale et Simoes se trouvait seul pour placer le ballon de la tête (38e, 2-0).

A la mi-temps, Vossen et Palacios ont cédé leur place à Dion Cools et Lior Refaelov. Ces changements ont permis aux Brugeois d'être plus présents sur les deuxièmes ballons. Mais les occasions ont de nouveau été pour les Grecs. Horvath a été tout heureux de recevoir le ballon dans les mains de Christodoulopoulos (71e) et de voir Galanopoulos (76e) et Almeida (86e) louper leurs tirs. Le public réclamait le troisième but et Simoes le lui a offert (90e+1, 3-0).