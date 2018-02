Batshuayi : les raisons d'un énorme carton

Tout s'est enchaîné à une vitesse grand V. Une dizaine de minutes avant la fermeture du mercato allemand, le 31 janvier à 18 h, Michy Batshuayi est officiellement prêté au Borussia Dortmund, qui allongera 1,5 million d'euros pour les quelques mois de services. Deux jours plus tard, le successeur de Pierre-Emerick Aubameyang inscrit un doublé en déplacement à Cologne et offre une passe décisive à André Schürrle lors d'une précieuse victoire (2-3). Des débuts rêvés pour le numéro 44 des Jaune et Noir.

...