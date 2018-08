Baptiste Guillaume, l'expat belge au pays des Bleus

À Angers, dernière halte avant de rallier son nouvel employeur olympien, l'expérience du Montois aura été des plus mitigées. Il a peu joué, alternant le plus souvent entre terrain, placard et banc. Il était pourtant arrivé au SCO dans la peau d'un demi-héros, prêté par Lille à Strasbourg, qu'il avait aidé à retrouver l'élite, neuf ans après.

...