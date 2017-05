Avec un De Bruyne buteur et passeur, City prend la 3e place (Vidéo)

D'abord auteur de l'assist pour Gabriel Jesus sur le premier but (27e), le Diable Rouge a lâché une belle frappe en un temps quelques minutes plus tard pour faire 2-0 (29e). Yaya Touré (ex-Beveren) alourdit encore le score (57e) avant que Robson-Kanu ne le réduise à 3-1 en fin de rencontre (87e).

Vincent Kompany a également contribué à la belle prestation de son équipe en disputant 77 minutes. Du côté de West Bromwich, Nacer Chadli est resté sur la pelouse durant toute la rencontre. Au classement, Manchester City remonte à la troisième place avec 75 points, soit deux de plus que Liverpool (73 points) et trois de plus qu'Arsenal (72 points).

Les Gunners étaient d'ailleurs eux aussi engagés ce mardi dans un match en retard. Un doublé d'Alexis Sanchez (72e et 81e) leur a permis de s'imposer 2-0 face à la lanterne rouge Sunderland privée de Jason Denayer, sorti sur blessure le week-end passé. Adnan Januzaj a quant à lui retrouvé du temps de jeu en entrant à huit minutes du terme à la place de Manquillo. Lors de la dernière journée, Manchester City se déplmce à Watford, Arsenal affronte Everton alors que Liverpool reçoit Middlesbrough.