Avec quel club de foot Usain Bolt a-t-il signé?

Usain Bolt, multiple champion olympique et du monde de sprint, a pris sa retraite d'athlète en août dernier. Peu de temps après, le jeune pensionné de 31 ans annonçait qu'il ferait en mars un essai dans le club allemand de football du Borussia Dortmund.

"Nous allons effectuer un essai en mars à Dortmund pour savoir ce que je vais faire avec cette carrière (de footballeur). S'ils disent que je suis bon et que j'ai besoin de m'entraîner, je le ferai", avait affirmé La Foudre. Bolt et le club allemand partagent le même sponsor (Puma).

Mais le Borussia Dortmund pourrait bien n'être qu'une étape. En effet, Usain Bolt n'a jamais caché son rêve de jouer pour Manchester United. "L'un de mes plus grands rêves est de signer à Manchester United. Si Dortmund dit que je suis assez bon, je m'accrocherai et m'entraînerai très dur", avait-il déclaré.

Aujourd'hui, le sprinteur entretient le suspense en envoyant un tweet énigmatique: "Je viens juste de signer avec une équipe de football. Vous découvrirez avec laquelle ce mardi à 8h00 GMT."

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x