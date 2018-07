Au bout du suspense, la Croatie rejoint l'Angleterre en demi-finale

Le pays hôte de ce Mondial, invité surprise des quarts de finale après avoir écarté l'Espagne aux tirs au but, affrontait donc les Croates, également vainqueurs au terme d'une séance de penalties contre le Danemark. Comme à son habitude, l'équipe de Staniskav Cherchesov a entamé le match avec envie, pressant l'équipe au damier assez haut sur le terrain. La Croatie, malgré une possession de balle nettement à son avantage, n'a pas pu déployer le jeu alléchant proposé en phase de groupes. Après une tentative de la tête signée Ivan Perisic (28e), c'est finalement la 'Sbornaïa' qui va ouvrir le score grâce à Cheryshev.

S'appuyant sur Artem Dzyuba, le milieu de Villarreal a envoyé une frappe magistrale dans les filets de Danijel Subasic (1-0, 31e), inscrivant son 4e but du tournoi. Quelques minutes plus tard, la Croatie allait égaliser sur son seul tir cadré du premier acte. En conte-attaque, Mario Mandzukic s'est engouffré sur son flanc gauche avant d'adresser un centre parfait sur la tête d'Andrej Kramaric. Préféré à Marcelo Brozovic au coup d'envoi, le milieu de terrain offensif d'Hoffenheim a trompé de près Igor Akinfeev (1-1, 39e).

Le début de deuxième mi-temps a vu Kramaric tenter une bicyclette, captée par le portier russe (52e). Akinfeev a ensuite eu de la réussite, voyant la frappe de Perisic heurter le poteau (59e). Malgré une pression croate en fin de match, les deux équipes n'ont pas su se départager, obligées de disputer les deuxièmes prolongations de leur tournoi. Alors que Subasic semblait touché à l'arrière de la cuisse, Zlatko Dalic a été contraint d'effectuer son 4e et dernier changement après la blessure de Sime Vrsaljko (97e).

Cela n'a pas empêché les Croates de prendre, pour la première fois de la partie, les commandes du match. Sur un corner de Luka Modric, Domagoj Vida a cru inscrire le but de la victoire d'une reprise croisée de la tête (1-2, 101e). Mais la Russie a ensuite arraché la séance de penalties. Le Brésilien naturalisé Russe Mario Fernandes a égalisé d'une tête sur un très bon coup franc d'Alan Dzagoev, envoyant les deux équipes aux tirs au but. Après une parade de Subasic et un tir placé à côté de Fernandes, pour un seul raté côté croate, l'équipe au damier s'est qualifiée pour le dernier carré (4-3 t.a.b.).

La Croatie retrouve ce stade de la compétition pour la deuxième fois de son histoire après son beau parcours lors du Mondial 1998 en France. La bande à Luka Modric et Ivan Rakitic affrontera donc l'Angleterre mercredi (20h) au stade Loujniki de Moscou, alors que l'autre demi-finale opposera mardi la France aux Diables Rouges à Saint-Pétersbourg.