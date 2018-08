AS Monaco : les nouveaux princes héritiers

Un bénéfice de près de 400 millions sur six joueurs (dont Mbappé, Lemar et Bernardo Silva), ce n'est pas rien. Monaco semble être devenu la rampe de lancement pour les jeunes joueurs qui rêvent de grands clubs. Rony Lopes et Youri Tielemans sont les prochains sur la liste.