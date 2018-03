Après Neymar, le PSG pourrait aussi être privé de Mbappé face au Real Madrid

Une "opération au Brésil" pour préparer au mieux le Mondial cet été. La star du PSG, Neymar, va subir une intervention chirurgicale, peut-être déjà ce jeudi à Belo Horizonte. Il a été victime d'une blessure à la cheville droite et d'une fissure d'un os du pied dimanche dernier lors du clasico contre Marseille (3-0). Le joueur le plus cher du monde (222 millions d'euros) sera absent lors de la venue du Real Madrid en 1/8e de finale retour de la Ligue des champions. Le club parisien est aussi inquiet sur l'état de Kylian Mbappé. Le 2e transfert le plus cher de l'histoire a été victime d'un coup mercredi en Coupe de France face à ... Marseille.

L'opération va se dérouler à l'hôpital Mater Dei de Belo Horizonte, ont indiqué plusieurs médias locaux, certains affirmant que l'intervention chirurgicale pourrait avoir lieu dès jeudi. Selon le club parisien, "Ney" sera opéré "en fin de semaine" par Rodrigo Lasmar. Connu pour avoir soigné le genou de l'ancienne gloire Ronaldo, le professeur Saillant, pour le PSG, sera également du voyage. Cette décision a été prise, "à l'issue du protocole initialement prévu de trois jours de soins" et du bilan "effectué (mercredi) en commun par le staff médical du PSG et celui de la sélection brésilienne", a indiqué le club parisien dans son communiqué. Pour "Ney", qui veut avant tout briller au Mondial en Russie (14 juin-15 juillet), l'opération permet un rétablissement plus sûr. Au pays du foot roi, on ne pense qu'à ça: gagner une sixième Coupe du monde, avec le joueur de 26 ans, héritier désigné du roi Pelé.

Le Paris Saint-Germain a désormais un autre soucis à gérer avec... Kylian Mbappé. Il est sorti grimaçant à la mi-temps à cause de douleurs à la cheville. De quoi lancer encore un nouveau feuilleton ? "Kylian Mbappé a un coup à la cheville. Il a demandé de ne pas jouer la 2e mi-temps. J'espère que ce n'est pas très important", a simplement déclaré Unai Emery, après la rencontre.