Antonio Conte remercie ses "amis" de Chelsea

L'Italien a publié une déclaration par l'intermédiaire de l'Association des entraîneurs de la Ligue (LMA) remerciant de nombreux partisans du club londonien. Les joueurs, dont le talent et l'engagement étaient si importants pour nos succès, je les remercie pour tout," a-t-il déclaré. "Ce fut un plaisir de travailler avec eux tous les jours."

Il a tenu également à souligner l'importance des supporters des "Blues". "J'ai beaucoup aimé ces années en Angleterre et à Londres et je tiens à remercier les fans de Chelsea qui ont été formidables avec ma famille. C'était fantastique pour moi de pouvoir partager mes émotions, ma passion et mon enthousiasme au cours de deux saisons inoubliables avec ces incroyables supporters de Chelsea, qui resteront toujours dans mon coeur."

"J'espère que Chelsea continuera à avoir du succès et je souhaite à tous une bonne saison", a-t-il conclu. Chelsea a rapidement remplacé l'ancien sélectionneur de la Squadra Azzura en nommant samedi l'entraîneur de Naples Maurizio Sarri.