Anthony Knockaert (ex-Standard) élu Joueur de l'année en D2 anglaise

L'attaquant français de 25 ans était passé de Leicester au Standard en juin 2015. Six mois plus tard, il quittait Sclessin pour retourner en Angleterre, signant à Brighton & Hove Albion, le club de Sébastien Pocognoli, en janvier 2016. Avec 13 buts inscrits depuis le début du championnat, Knockaert est un des artisans de la bonne saison des Seagulls, leaders du Championship. Anthony Knockaert a été élu meilleur joueur devant l'attaquant néo-zélandais Chris Wood (Leeds) et l'attaquant anglais Dwight Gayle (Newcastle).