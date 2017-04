Angleterre, Allemagne, Espagne, France... ce qu'il faut retenir du football européen d'hier soir (Vidéo)

Angleterre

Chelsea s'est imposé 4-2 contre Southampton hier soir pour le compte de la 33e journée de championnat. Eden Hazard a ouvert le score pour les Blues (son 15e, record sur une saison avec les Londoniens), avant l'égalisation de Romeu, un ancien de la maison. Chelsea a déroulé grâce à un but de Cahill et un doublé de Costa. Le réduction du score par Bertrand (ancien lui aussi) ne changera rien. Les Blues mettent la pression sur Tottenham, qui se déplace à Crystal Palace, ce soir à 21h.

À noter qu'Arsenal reçoit le champion en titre Leicester, quelques jours après sa qualification pour la finale de la Cup, au détriment de Manchester City. En bas de tableau, Middlesbrough reçoit Sunderland. Le derby de Manchester aura lieu demain à l'Etihad Stadium.

Le but du 1-0 d'Eden Hazard, sur une passe de Costa ! #FRCFC pic.twitter.com/7M4CJ9x1I3 -- French Blues (@FrenchCFC) 25 avril 2017

Allemagne

L'Eintracht Francfort a éliminé Gladbach hier soir en demi-finale de Coupe d'Allemagne (1-1 après prolongations et 6-7 aux tirs au but). Thorgan Hazard est toujours blessé. L'autre demi-finale se dispute ce soir à Munich, entre les éternels rivaux, le Bayern et Dortmund.

Espagne

34e journée de championnat hier soir, et 3 matchs au programme. L'Atlético Madrid s'est fait surprendre par Villarreal et Soriano en fin de match (0-1), après avoir fortement dominé la rencontre. Yannick Carrasco s'est blessé pendant le match et souffre d'une entorse de l'épaule, qui pourrait l'écarter des terrains deux semaines, et manquerait alors la demi-finale de Ligue des Champions face au Real (2 et 10 mai).

Nul entre Gijon et l'Espanyol et victoire de Malaga à Grenade.

Ce soir, le Barça accueille Osasuna, dernier du championnat, tandis que le Real se déplace sur le terrain de La Corogne. Pour rappel, Barcelone est parvenu ce week-end à revenir à hauteur de son éternel rival, après une victoire 2-3 à Madrid. Le Real compte tout de même un match de moins (au Celta).

France

Angers est parvenu à se qualifier pour la finale de la Coupe de France hier soir en s'imposant 2-0 contre Guingamp, 60 ans après la dernière.

Ce soir, l'autre demi-finale oppose le PSG et Monaco. Jardim n'alignera pas l'équipe-type et préfère se concentrer sur le championnat et la Ligue des Champions, dont le match aller aura lieu, sur le Rocher, déjà la semaine prochaine, face à la Juventus. Mbappé, Falcao, Lemar, Bakayoko, Glik, Jemerson et Moutinho ne seront pas présents à Paris.