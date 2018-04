Andres Iniesta quittera le FC Barcelone au terme de la saison

Capitaine du club, Andres Iniesta va quitter son club formateur après 22 ans. En octobre 2017, l'Espagnol avait signé un contrat "à vie" avec Barcelone.

'El Blanquito' a tout gagné avec le Barca. Il compte à son palmarès 8 titres de champion, 6 Coupes du Roi, 4 Ligue des Champions, 3 Supercoupes d'Europe, 3 Coupes du monde des clubs et 7 Supercoupes d'Espagne. Champion du monde (2010) et d'Europe (2008 et 2012) avec la 'Roja', il a également terminé 2e du Ballon d'Or 2012 et été élu Joueur de l'Euro en 2012.

Le génial milieu de terrain, connu pour sa polyvalence et sa créativité, a longtemps formé avec son compatriote Xavi un génial duo au milieu de terrain de la formation catalane.

Cela fait plusieurs jours que le N.8 barcelonais est annoncé partant en Chine. La semaine dernière, PPTV, un media en ligne chinois qui détient notamment les droits de diffusion de la Liga en Chine, avait cité des "sources anonymes internes" du club du Chongqing Lifan, indiquant qu'il était "déjà confirmé qu'Iniesta allait signer".

Iniesta n'a cependant pas voulu dévoiler son avenir vendredi. "Je n'affronterai jamais Barcelone, donc ce ne sera pas un club européen", a-t-il déclaré.

"C'est une décision très réfléchie, au niveau interne avec le club et au niveau familial", a expliqué le Catalan. "Après 20 ans passés ici, je comprends ce que signifie être joueur de cette équipe, qui est pour moi la meilleure du monde. Je connais la responsabilité d'être capitaine de cette équipe. Mais je sens que dans le futur, je ne pourrai pas donner le meilleur de moi, tant au niveau physique que mental. C'est un jour très difficile pour moi, car j'ai toute ma vie ici."

"Je suis fier et en paix avec moi-même", a-t-il continué. "Mon but était de réussir ici et je pense que je l'ai fait. J'ai donné tout ce que j'ai à la fois sportivement et au niveau humain."

Iniesta devrait quitter le Barça sur un nouveau titre: avec 11 points d'avance sur l'Atlético Madrid, les Catalans, invaincus cette saison en championnat, peuvent être champions dès ce weekend à La Corogne.