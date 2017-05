Anderlecht peut remporter son 34e titre dimanche à Bruges

Le titre a été attribué à quatre reprises dans les vingt dernières années lors de duels entre Anderlecht, le club le plus titré de Belgique, et son rival flandrien. La saison dernière, grâce à son succès 4-0, le Club avait décroché son premier titre en onze ans. En 2010, Anderlecht avait gagné 1-2 au stade Jan Breydel et enlevé le titre.

Après un coup de faiblesse (1 point sur 6), Anderlecht s'est repris la semaine dernière lors de la venue de Zulte Waregem (2-0). Les hommes de René Weiler comptent quatre points d'avance sur ceux de Michel Preud'homme et peuvent laisser venir leurs adversaires, une tactique qui leur réussit cette saison. Un partage ou même une défaite ne serait pas catastrophique avant de se déplacer à Charleroi (18 mai) et de recevoir Ostende (21 mai). Le Club, qui reste sur un 9/9, devra encore se déplacer à Ostende (18 mai) avant d'accueillir La Gantoise (21 mai).

La Gantoise va tenter plus tôt dans la journée (14h30), face à Charleroi, d'oublier sa défaite à Ostende (4-3). Les Gantois comptent 37 points, quatre de moins que Bruges. Un succès est indispensable pour continuer à viser la 2e place qualificative pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Charleroi, pour sa part, peut encore obtenir la 4e place. Le Sporting carolo (32) n'est qu'à un point d'Ostende (33).

Samedi soir (18h00), Zulte Waregem accueille Ostende en ouverture de cette 8e journée. Les Ostendais, s'ils conservent la 4e place, rencontreraient le vainqueur des play-offs II pour une place en Europa League.

En play-offs II, seul le groupe A reste indécis. Le FC Malines, co-leader, se rend vendredi soir (20h30) au Standard. Saint-Trond, l'autre leader, jouera samedi soir (20h00) au stade Roi Baudouin face à l'Union. A 20h30, Waasland-Beveren et le Lierse joueront sans doute leur dernière chance de briguer la première place.

Dans le groupe B, Genk est déjà assuré de la victoire. Samedi soir (20h00), les Limbourgeois se rendent à Mouscron qui fêtera l'octroi de la licence mercredi par la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport (CBAS). Eupen-Courtrai et Roulers-Lokeren complètent le programme (20h00).