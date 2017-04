Anderlecht éliminé en quarts par ManU après les prolongations

Dominé lors du match aller au Stade Constant Vanden Stock, le Sporting avait tout de même accroché le nul en fin de rencontre grâce à Leander Dendoncker. C'est avec pas moins de quatre changements et une équipe tournée vers l'offensive qu'Anderlecht se présentait à Old Trafford.

D'ailleurs, la première occasion était mauve avec un tir de Leander Dendoncker qui est passé juste à côté du montant de Sergio Romero. Mais c'est United qui a ouvert le score. Un contre très rapide est arrivé dans les pieds de Mkhitaryan qui a ajusté Ruben Martinez d'une frappe puissante (1-0, 10e). Ruben a ensuite laissé les Bruxellois dans le match grâce à deux belles parades devant Paul Pogba (12e) et Jesse Lingard (13e).

Après deux alertes bruxelloises, signées Frank Acheampong (21e) et Dendoncker (27e), le RSCA est méritoirement revenu au score. Un tir de Youri Tielemans a rebondi sur la transversale avant de tomber dans les pieds de Lukasz Teodorczyk. A l'affût, Hanni a égalisé (1-1, 32e).

En seconde période, l'équipe de José Mourinho a longtemps dominé et s'est procuré de nettes occasions, sans jamais parvenir à marquer, la faute à la maladresse des attaquants mancuniens et à un Ruben attentif. Anderlecht, volontaire et appliqué en défense, a accroché les prolongations. Dans les dernières secondes du temps additionnel, Zlatan Ibrahimovic s'est blessé au genou et a dû laisser sa place.

En prolongation, United s'est illustré d'emblée avec une reprise de volée de Pogba arrêtée par Spajic (92e). Quelques minutes plus tard, un but du même Pogba a été annulé pour une faute de Marouane Fellaini sur sa remise de la tête (101e).

Au début de la seconde prolongation, Marcus Rashford, servi par Fellaini, s'est joué de deux défenseurs avant de tromper Ruben et délivrer Old Trafford (2-1, 107e). Malgré une pression anderlechtoise dans les derniers instants, l'équipe de René Weiler quitte donc la scène européenne avec les honneurs.