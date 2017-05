Ander Herrera, le nouveau Roy Keane ?

Ce jeudi, Manchester United peut se qualifier pour la finale de l'Europa League. Il défend à Old Trafford un avantage de 0-1 acquis au Celta Vigo. Le médian basque Ander Herrera (27 ans) a prévenu ses coéquipiers que la qualification était loin d'être acquise. Il leur a finement rappelé que le Celta avait éliminé le Real Madrid de la coupe d'Espagne et que la phalange de l'entraîneur Eduardo Berizzo a inscrit au moins un but à chaque match en déplacement depuis le début de la phase par poules de l'Europa League. Le Celta s'est notamment imposé sur le score de 0-2 au FK Krasnodar et au Shakhtar Donetsk.

Ander Herrera, transféré l'été 2014 de l'Athletic Bilbao contre 37 millions d'euros, a mis longtemps à percer à Manchester United. Au début, l'Espagnol a mal digéré le football musclé de la Premier League mais depuis cette saison, c'est lui, bien plus que Paul Pogba, l'homme-clef de l'entrejeu de Manchester United. Ses statistiques sont comparables à celles de N'Golo Kanté, qui vient d'être élu Joueur de l'Année.

José Mourinho a manifestement confiance en lui. " Le premier jour, il s'est dirigé vers moi et il m'a dit qu'à ses yeux, j'étais un joueur important. Il m'a insufflé de la confiance tout en me confiant un rôle nouveau, plus défensif. Je suis là pour permettre aux autres de briller ", explique Herrera, que la presse anglaise compare déjà à Roy Keane.

Herrera possède, comme son ami Juan Mata, une bonne dose d'intelligence. " Avoir un ego démesuré est l'indice d'un manque de maturité. Quand nous aurons 35 ans, plus personne ne va nous demander une photo, les enfants ne nous reconnaîtront pas et il n'y aura plus de table à notre disposition au restaurant. "

Herrera n'en est pas moins passionné par le football et il est certain que son avenir réside dans ce domaine. " J'en parle souvent avec Wayne Rooney. Je ne quitterai probablement jamais le milieu du football. Je devrai trouver le moyen de vivre et de transmettre ma passion autrement. "

Par Steve Van Herpe