Ajax Amsterdam : le Bayern pour modèle

Partout en Europe, les clubs champions sont aussi ceux qui ont le plus d'argent. Sauf aux Pays-Bas, où l'Ajax possède le plus gros budget mais n'a plus remporté le moindre trophée depuis 2014. L'Ajax n'a plus été en tête du championnat depuis plus de 800 jours. Au début du siècle, les joueurs du club portaient le numéro un sur leur cravate officielle. Mais depuis lors, ils n'ont décroché que six fois le championnat, contre dix au PSV.

