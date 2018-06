96 buts (et 73 assists) à la maison !

Pour Karim Benzema, on sait pourquoi ! On sait depuis longtemps que son sort chez les Bleus est réglé aussi longtemps que Didier Deschamps sera en place. Le chantage à la sextape sur Mathieu Valbuena, c'était en octobre 2015. Date du dernier match en Bleu de Benzema, un amical contre l'Arménie, une victoire facile 4-0 avec deux buts et un assist de la forte tête. Benzema n'était donc pas dans la liste des 23 dévoilée par DD sur le plateau du 20 Heures de TF1, ça n'a étonné personne. Ça fait toujours parler et jaser en France, ça oui. Le coach - un peu agacé - s'est fait bref sur le sujet : " Vous me posez encore des questions sur Benzema, ça fait deux ans que je vous réponds la même chose. J'ai fait confiance entre-temps à des joueurs qui ont répondu à ma confiance, je place le groupe au-dessus de tout, je fais des choix pour le bien de l'équipe de France. "

