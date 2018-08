Face à l'homophobie, des clubs "refuges" pour les sportifs LGBT

"On n'est pas des PD", "on n'est pas des fiottes", "on n'est pas des filles": adolescent, Laurent-Alfonso Lo Monaco, a été "dégoûté" de pratiquer un sport, la lutte, à cause des réflexions homophobes de son entraîneur. A 14 ans, un âge "où on n'est pas à l'aise avec sa sexualité", il décide de quitter son club pour "ne pas avoir à (s)e justifier" ni "craindre d'être identifié comme un sous-homme", dans un sport où "l'hypermasculinité" est une valeur étendard.

