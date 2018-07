Des maillots de l'équipe de France à 2 étoiles, sauce bretonne, font un tabac

"En moins d'une journée, nous avons vendu 250 T-shirts. Cela peut paraître peu, mais pour nous c'est énorme ! Nous étions très surpris", s'enthousiasme la dirigeante de Breizh Club, précisant qu'habituellement la petite entreprise vend entre 10 et 15 T-shirts par jour.

"L'essence de notre marque est de proposer des produits aux couleurs de la Bretagne", explique Maylis Pilliaudin. "Sur ce maillot, on a essayé de remplacer chaque élément fort par un symbole breton". C'est ainsi qu'un goéland coiffé d'un bonnet rouge remplace le célèbre coq, que le sigle BZH prend la place de celui de la FFF et que le numéro de maillot est personnalisable en fonction de son département breton. Le tout avec les si recherchées deux étoiles.

Il n'en fallait pas plus pour attirer les fans de foot, privés du maillot officiel de l'équipe de France qui ne sera pas disponible avant la mi-août.

"Avant la Coupe du monde, on a proposé à la vente le Breizhizou, le maillot de foot de Zizou de 1998 revisité à la sauce bretonne", rappelle Maylis Pilliaudin. "Nos T-shirts marchaient très bien et on s'est dit que c'était dommage d'en rester là alors qu'on était champion du monde.... On a alors ajouté une étoile à la première et ce nouveau T-shirt a eu encore plus de succès que le premier", explique-t-elle.

Sur le site de Breizh Club, le Breizhizou (en coton bio) aux deux étoiles est en vente à 25 euros. Les amateurs de foot n'auront que jusqu'au 22 juillet pour se l'offrir. "On pense que l'effet Coupe du monde ne va durer qu'un temps, d'où le choix d'une durée limitée pour l'achat. Et puis, cela va peut-être donner envie aux gens de ne pas passer à côté...", confie la dirigeante.

Breizh Club est une entreprise spécialisée dans la vente de vêtements et d'accessoires bretons fondée en 2016 par deux jeunes entrepreneurs.