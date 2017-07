Vingtième étape: Marseille - Marseille

Jusqu'en 2012, l'avant-dernière étape ou la précédente se disputait contre le chrono. Depuis, cette ultime séance n'a plus été programmée un samedi qu'en 2014. Cette année-là, Tony Martin s'est imposé devant Tom Dumoulin sur 54 kilomètres. Cette fois, les coureurs ne doivent abattre que 22,5 kilomètres. Avec l'épreuve de Düsseldorf, ça fait un total de 36,5 kilomètres en solitaire contre le chrono. On n'avait compté aussi peu de kilomètres qu'en 1936 -mais avec cinq contre-la-montre par équipes- et en 2015, avec seulement l'étape initiale de 13,5 kilomètres d'Utrecht.

