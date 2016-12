Van der Poel s'impose à Namur devant Van Aert

Sur un parcours lourd et lent, le cross de Namur a offert un nouveau duel entre Wout van Aert et Mathieu van der Poel. Ce dernier a mis la pression sur ses concurrents dès le départ, démontrant son aisance technique tandis que Van Aert était condamné à la poursuite après une erreur. Les spectateurs pensaient sans doute assister ensuite à un solo en tête de Van der Poel, mais Van Aert est plusieurs fois parvenu à se replacer dans le duel aux avant-postes, plusieurs chutes annihilant à chaque fois ses efforts. Le leader de Crelan-Vastgoedservice n'a rien lâché, enchainant chutes ou erreurs et remontées vers l'avant. Alors que la course touchait à sa fin, Van der Poel a semblé payer le prix de son départ très rapide, commençant lui aussi à effectuer de petites erreurs techniques. Le champion du monde n'a pas pu en profiter, perdant quelques longueurs sur le Néerlandais dans une des dernières montées, où il a dû mettre pied à terre.

Il s'agit de la deuxième victoire du week-end pour Mathieu Van der Poel, qui a déjà levé les bras samedi au cross de l'Escaut dans le cadre du Trophée AP Assurances. Le Néerlandais enregistre sa 3e victoire de suite en Coupe du monde, sa 13e en toute cette saison. Van Aert reste le leader du classement général avec 370 points, Pauwels le suit avec 294 unités.