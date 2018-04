Valverde, le cannibale des Ardennes

Mercredi 23 avril 2014. Philippe Gilbert est le grandissime favori de la 79e Flèche wallonne, dans un Bastogne ensoleillé. Trois jours plus tôt, il a conquis sa troisième Amstel Gold Race et après deux campagnes moins percutantes, le Superman 2011 semble ressuscité. Au Mur de Huy, pourtant, on réalise vite qu'il ne pourra pas répondre aux attentes.

...