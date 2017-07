Vainqueur de l'ultime étape, Dylan Teuns s'adjuge le Tour de Wallonie

Dylan Teuns a remporté la 5e et dernière étape du Tour de Wallonie (2.HC), disputée mercredi entre Chièvres et Thuin sur la distance de 182,6 kilomètres. Le coureur belge de 25 ans (BMC) s'est imposé avec cinq secondes d'avance sur le Français Bryan Coquard (Direct Energie) et Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), respectivement 2e et 3e. Grâce à son deuxième succès cette semaine, Teuns s'adjuge également le classement général de ce Tour de Wallonie.