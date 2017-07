Troisième étape: Verviers - Longwy

L'Espagnol Miguel Maria Lasa a gagné une étape du Tour dans la ville natale de Gilbert en 1976 et Freddy Maertens y a porté le maillot jaune. Le départ officieux a lieu à la gare. Le peloton effectue encore un circuit de cinq kilomètres à travers la ville du textile. Le départ officiel est donné juste en dehors du centre, avenue Reine Astrid. Après 67 kilomètres en sol belge, en passant le circuit de Spa-Francorchamps, notamment, le peloton pédale à travers le grand-duché de Luxembourg jusqu'à la frontière française et Longwy. Trois pays en une journée, c'est l'étape la plus internationale de cette édition.

