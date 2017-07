Treizième étape: Saint-Girons - Foix

Auparavant, on avait sporadiquement programmé des étapes courtes, comme en 1895, avec deux demi-étapes de montagne en un jour, de 52 et 83 kilomètres, par l'Aubisque et le Soulor. Mais jamais encore tous les passages des cols n'avaient été aussi courts qu'en 1989. Cela avait eu un impact sur la distance totale de la Boucle : 3.285 kilomètres, le Tour le plus court de tous les temps. Seule l'édition 2002 accuse encore huit kilomètres de moins. Une rupture radicale, deux ans après le Tour 1987, le plus long depuis 1970, avec 4.231 kilomètres, au grand déplaisir des coureurs. Depuis, on n'a jamais dépassé cette distance.

