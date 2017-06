Tous à vélo pour le BXL Tour

Si comme au Tour de France, il y aura un directeur et des commissaires de course, des motos suiveuses, des signaleurs et des assistances techniques au départ, au poste de ravitaillement et en queue de peloton, le BXL Tour se distinguera néanmoins de son illustre voisin. Pour commencer, le BXL Tour fait le tour de la capitale et non du pays, avec un parcours de 50 kilomètres autour de la ville.

Ici, point de compétition à outrance! L'accent est mis sur l'esprit sportif bien sûr, mais surtout sur la convivialité et la bonne humeur. Pour garantir cela, il y aura 3 catégories : "Master" pour les pros du vélo avec une moyenne de 40 km/h minimum (attention : un certificat médical ou licence datant de 2017 sera demandé), "Rando-cyclo" pour "bons" cyclistes dont la vitesse moyenne se situe entre 30 et 39 km/h et un "Rando-cyclo" plus "familial" pour ceux dont la vitesse moyenne se situe entre 16 et 29 km/h.

Le 25 juin, le départ se fera à 11 heures au Bois de la Cambre. Les Masters s'élanceront les premiers, après eux les départs seront donnés par vagues successives. Après avoir emprunté entre autres l'avenue Franklin Roosevelt, le rond-point Montgomery ou le tunnel Cinquantenaire, après avoir roulé le long de la petite ceinture, être passés aux alentours du Stade Roi Baudouin en se dirigeant vers le square de l'Atomium, avec son point de ravitaillement, les participants reviendront vers le Bois de la Cambre pour le sprint final et surtout franchir la ligne d'arrivée.

Bien évidemment, animations, démonstrations (que cela soit de BMX ou de monocycle) et restaurations seront de la partie pour compléter ce tableau de fête familiale.

Inscriptions et informations