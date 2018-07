Tour de Wallonie: la 3e étape pour Odd Christian Eiking, Tim Wellens reste maillot jaune

Le Norvégien Odd Christian Eiking a remporté la 3e étape du Tour de Wallonie cycliste (2.HC), disputée lundi entre Chimay et La Roche-En-Ardenne sur la distance de 169,2 km. Il s'est imposé avec quelques secondes d'avance sur le peloton. Quinten Hermans (Telenet Fidea Lions) et le Français Lorrenzo Manzin (Vital Concept) ont pris les 2e et 3e places.