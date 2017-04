Tour de Romandie: victoire finale pour l'Australien Richie Porte (BMC)

Porte, 32 ans, deuxième Australien à s'imposer dans l'épreuve après Cadel Evans (en 2006 et 2011), devance au classement général Roglic et le Britannique Simon Yates (Orica).

"Honnêtement c'est une grande surprise", a réagi Porte. "Je ne pensais pas possible de récupérer tout ce temps sur le contre-la-montre. Cela me donne confiance pour juillet et le Tour de France, pour moi et pour toute l'équipe", a-t-il ajouté.

Le leader britannique de la Sky, Chris Froome, qui avait lâché la veille dans l'ultime ascension vers Leysin et tentera en juillet de remporter un 4e Tour de France, a signé dimanche le 9e temps à 46 secondes et termine 18e au général. "Il est difficile de tirer des conclusions après ces quelques jours, je pense que Chris sera prêt pour juillet", a encore estimé Porte.

En jaune grâce à sa victoire samedi à Leysin, Yates qui ne comptait que 19 secondes d'avance sur Porte, a perdu 48 secondes sur le vainqueur du jour, Roglic et rétrogradé au 2e rang au classement général.

Sur un parcours très exigeant de 17,8 km, marqué par des côtes et des relances, Porte, ex-champion d'Australie du contre-la-montre, a creusé l'écart dans la première partie montante avant de signer le 2e temps à l'arrivée à Vidy, sur les rives du Lac Léman.

Roglic a signé le meilleur temps en moins de 25 minutes, devant Porte (+8 secondes) et son coéquipier Van Garderen (+34 sec). "Jusqu'à la fin tout pouvait arriver pour le classement général. Je n'étais pas loin, mais Richie mérite sa victoire", a commenté Roglic qui avant de se lancer dans le cyclisme il y a 5 ans a longtemps pratiqué le saut à ski à un niveau international.

A 27 ans, Roglic, vainqueur d'un contre-la-montre sur le dernier Tour d'Italie et 10e aux jeux Olympiques de Rio sur la spécialité, va découvrir cette année le Tour de France.

"Je prends maintenant une semaine de vacances et ensuite je prépare le Tour de France. J'y vais pour apprendre mais il y a 21 étapes, donc si je peux obtenir de bons résultats...", a-t-il ajouté.

Longtemps en jaune après sa victoire dans le prologue de mardi, l'Italien Fabio Felline (Trek) signe une belle 4e place finale.

Le premier Français, Pierre Latour, signe le 18e temps dimanche et termine 14e au classement général. Victime d'un ennui mécanique, le jeune David Gaudu, qui a concédé 2 min 32 sec au vainqueur du jour, a rétrogradé pour finir au 39e rang.