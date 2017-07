Tour de France : Richie Porte, lourdement tombé, contraint à l'abandon

Parti à la faute dans la descente très technique du Mont du Chat, Porte a violemment percuté le sol et a entraîné l'Irlandais Dan Martin (Quick-Step Floors) dans sa chute. Cependant, Martin est remonté sur son vélo quelques instants plus tard. Une équipe médicale est rapidement intervenue, plaçant une minerve autour du cou de l'Australien, qui a été emmené à l'hôpital le plus proche pour des examens médicaux. La 9e étape aura également vu le Britannique Geraint Thomas (Sky) abandonner. Le coéquipier de Froome est tombé dans le Col de la Biche.