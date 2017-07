Tour de France: première victoire pour Peter Sagan, Van Avermaet quatrième

Le Tour débarquait en France, avec une arrivée à Longwy, lors de cette troisième étape. La Belgique était encore à la fête, le départ étant donné à Verviers, ville natale de Philippe Gilbert. Le coureur de Quick-Step Floors et les autres puncheurs pouvaient nourrir des ambitions au vu du profil de l'étape: quatre côtes, deux de quatrième et deux de troisième catégorie étaient répertoriées avant une arrivée au sommet de la Côte des Religieuses, classée troisième catégorie. En chemin, le peloton effectuait également une incursion au Luxembourg.

Adam Hansen (Lotto-Soudal), Nils Politt (Katusha) et Romain Hardy (Fortuneo) réalisaient la première échappée du jour. Romain Sicard (Direct Energie) partait en contre-attaque, accompagné de Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert) et Nathan Brown (Cannondale). La jonction entre les deux groupes s'opérait au 13e kilomètre.

Brown, équipier du maillot à pois Taylor Phinney, passait en tête au sommet de la côte de Sart (km 18).

Alors que l'écart montait à 2:25, Politt s'adjugeait le sprint intermédiaire de Wincrange (km 89). Dans le peloton, Cavendish se montrait le plus rapide et grappillait 9 points.

Politt était le premier au sommet de la Côte de Wiltz (4e catégorie), Brown au sommet de celle d'Eschdorf (3e catégorie), ce qui lui valait de prendre le maillot à pois. Le peloton pointait à 4:05.

A 60 km de l'arrivée, Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) et les Français Lilian Calmejane (Direct Énergie) et Pierre-Luc Périchon (Fortuneo) partaient en contre. Ils revenaient sur les échappés de tête quelques kilomètres plus loin. Les trois hommes faussaient ensuite compagnie aux échappés de la première heure, à l'exception de Romain Hardy qui accompagnait le trio. Ils possédaient 1:35 d'avance sur le peloton.

A 20 km de l'arrivée, Callmejane lâchait ses compagnons d'aventure. Il passait la Côte de Villers-la-Montagne (4e catégorie) avec un avantage de 20 secondes sur le peloton. Le Français était repris à 10 km de l'arrivée

Sur la bosse finale, la Côte des Religieuses (1,6 km à 5,8%), Sagan déchaussait mais parvenait à se relancer. Personne ne réussissait à dépasser le champion du monde, qui décroche un huitième succès au Tour de France. Matthews prenait la deuxième place, devant Dan Martin. Van Avermaet se classait quatrième. Tim Wellens (Lotto-Soudal) prenait la 13e place, Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) la 15e et Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) la 22e.

Au général, Thomas possède 12 secondes d'avance sur son équipier Chris Froome et Matthews. Philippe Gilbert occupe la septième position à 30 secondes, Tim Wellens est neuvième à 32 secondes. Van Avermaet pointe en 14e position à 40 secondes.

Mardi, la quatrième étape reliera Mondorf-les-Bains à Vittel après 207,5 km de course. Une seule difficulté est répertoriée, le Col des Trois Fontaines (4e catégorie) à 37 km de l'arrivée.