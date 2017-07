Tour de France: Marcel Kittel domine les autres sprinteurs, Geraint Thomas reste en jaune

Marcel Kittel s'est adjugé la deuxième étape du Tour de France, dimanche, entre Düsseldorf, en Allemagne, et Liège. Après 203,5 km de course, l'Allemand de la formation Quick-Step Floors s'est imposé au sprint devant le Français Arnaud Démare (FDJ) et l'Allemand André Greipel (Lotto Soudal).