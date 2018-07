Tour de France: Groenewegen remporte la 7e étape, Van Avermaet reste en jaune

Le Néerlandais Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) a remporté la 7e étape du Tour de France (WorldTour), la plus longue de l'édition 2018, disputée sur 231 kilomètres entre Fougères et Chartres, vendredi. Le sprinter néerlandais de 25 ans a battu au sprint le Colombien Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) et le Slovaque Peter Sagan (BORA - hansgrohe).