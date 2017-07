Tour de France: Geraint Thomas gagne le chrono sous la pluie, Valverde abandonne

Il a devancé de 5 secondes le Suisse Stefan Küng (BMC) et de 7 secondes son équipier biélorusse Vasil Kiryienka. L'Allemand Tony Martin (Katusha), champion du monde de la discipline, a dû se contenter de la quatrième place à 8 secondes. Le tenant du titre, le Britannique Chris Froome (Sky), est sixième à 12 secondes.

Thomas, 31 ans, a déjoué les pièges du parcours, rendu très glissant par la pluie. Il s'est imposé en 16:04. Froome, sixième à 12 secondes de son coéquipier, prend déjà du temps sur ses rivaux pour la victoire finale. L'Australien Richie Porte (BMC), 49e à 47 secondes de Thomas, perd 35 secondes sur Froome. Le Colombien Nairo Quintana (Movistar) a fait une seconde moins bien que Porte. Les Français Thibaut Pinot (FDJ) et Romain Bardet (AG2R) concèdent respectivement 38 et 39 secondes au triple vainqueur du Tour. L'Italien Fabio Aru (Astana) pointe à 52 secondes de Thomas et à 40 de Froome. L'Espagnol Alberto Contador (Trek-Segafredo) vient juste après, à 54 secondes de Thomas. Le Colombien Esteban Chaves (Orica-Scott), a terminé 116e, à 1:13 de Thomas.

Côté belge, Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) s'est classé 21e à 30 secondes du vainqueur. Belle performance aussi de Tim Wellens (Lotto Soudal), 24e à 32 secondes. Greg Van Avermaet (BMC) est 39e à 42 secondes.

Cette première étape a été marquée par l'abandon après une chute de l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar). Valverde, 37 ans, a glissé dans un virage à angle droit et a heurté de plein fouet les barrières. L'Espagnol Ion Izagirre (Bahrain-Merida) a abandonné également, suite à une chute au même endroit que son compatriote. Thomas décroche le 14e succès de sa carrière, le quatrième de la saison. Le Tour arrivera dimanche en Belgique.

La deuxième étape partira de Düsseldorf pour arriver à Liège après 203,5 km de course. Cette deuxième étape est sur le papier favorable aux sprinteurs.

Belga