Tour de France: Fortuneo-Vital Concept mise sur sept Français, un Argentin et un Britannique

Pour sa deuxième saison chez les professionnels, le jeune Breton, en vue dimanche au Championnat de France à Saint-Omer (Pas-de-Calais), a obtenu sa sélection au sein du groupe dirigé par Emmanuel Hubert.

Deux autres coureurs, Romain Hardy et Laurent Pichon, découvriront le Tour au sein de la formation de deuxième division qui misera en priorité sur son sprinter britannique Dan McLay, son grimpeur argentin Eduardo Sepulveda et ses baroudeurs (Pichon, Vachon et Périchon notamment).

Au total elle comprend sept Français, un Argentin et un Britannique. Le Belge Boris Vallée n'a pas été repris.