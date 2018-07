Tour de France : Dan Martin élu 'Supercombatif' de l'édition 2018

Dan Martin a été préféré à Julian Alaphilippe, porteur du maillot à pois de la montagne, et Peter Sagan, maillot vert du classement par points, qui ont également reçu des suffrages.

L'avis du public, via Twitter, a été pris en compte pour ce classement. L'Américain Lawson Craddock, lanterne rouge, a été plébiscité par le public et a donc reçu un vote. Les cinq autres voix étaient attribuées par le jury. Martin en a reçu trois, Alaphilippe et Sagan une chacun.

Martin a remporté la sixième étape à Mûr-de-Bretagne et s'est classé cinq autres fois dans le top-10. L'Irlandais succède au palmarès au Français Warren Barguil. Il occupait la 8e place du général à l'entame du contre-la-montre, samedi.

Dans l'histoire du Tour, la combativité a commencé à être récompensée en 1952. Le premier 'supercombatif' a été désigné en 1956 (André Darrigade). Paul Wellens, lauréat en 1978, est le dernier belge à avoir remporté le prix.

Les derniers lauréats: 2018: Dan Martin (Irl) 2017: Warren Barguil (Fra) 2016: Peter Sagan (Svq) 2015: Romain Bardet (Fra) 2014: Alessandro de Marchi (Ita) 2013: Christophe Riblon (Fra) 2012: Chris Anker Sörensen (Dan)