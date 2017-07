Tour de France: Arnaud Démare gagne un sprint chaotique

Arnaud Démaré a remporté la quatrième étape du Tour de France (WorldTour), mardi, entre Mondorf-les-Bains, au Luxembourg, et Vittel (207,5 km). Le Français de la formation FDJ s'est imposé au sprint devant le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) et le Norvégien Alexander Kristoff (Katusha). Jurgen Roelandts a terminé à la 7e place et Tiesj Benoot s'est classé 10e. Le maillot jaune Geraint Thomas a été impliqué dans une chute survenue dans le dernier kilomètre.