Tour de France: abandon de Rigoberto Uran avant le départ de la 12e étape

Victime d'une chute, Uran a beaucoup souffert de son bras et de sa jambe gauche et a perdu beaucoup de temps dans les deux premières étapes de montagne alpines mardi et mercredi.

Il était 30e au classement général à 31:03 du maillot jaune Geraint Thomas. "Je n'ai pas récupéré de la chute. Hier dans la première véritable ascension, toute la journée, j'avais mal" a reconnu Uran sur le site de son équipe.

"Nous avons estimé avec Rigo qu'il valait mieux se retirer du Tour ce matin pour qu'il puisse récupérer et se tourner vers le reste de la saison", a déclaré Charly Wegelius, son directeur sportif.